Zonguldak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet tünelde çarpıştı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüse ile kamyonet tünelde çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet tünelde çarpıştı

Zonguldak'ta trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi Alaplı ilçesi oldu.

Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine ilerleyen E.Ş. idaresindeki yolcu otobüsü, Alaplı tünellerinde aynı yönde giden A.A. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada otobüs sürücüsü ile 2 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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