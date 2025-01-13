Zonguldak'ta maden işçisine mobing

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir ekmeklerine sahip çıkacaklarını belirtti.



Zonguldak’ta mesaisini bitiren madenci ıslak ıslak kuyu dibinde bekletiliyor. Türkiye Taş Kömürü Üzülmez Müessesesinde mobbingin özelleştirme amaçlı olduğu belirtiliyor.

- İşi bittikten sonra maden ocağından çıkmak için kuyu dibine gelen işçiler ıslak ve terli şekilde bilerek bekletiliyor ve bu nedenle hasta oluyor. Dolayısıyla siz hastalandınız diye de ceza yazmaya kalkıyorlar.