Zonguldak'ta maden işçisine mobing
Türkiye Taşkömürü Kurumu, Üzülmez Müessesinde madencilere işi bittiği halde kuyu dibinde bekletilerek mobbing uygulanıyor. Bu durumun kurumun özelleştirilme çabalarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
Yayınlanma:
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir ekmeklerine sahip çıkacaklarını belirtti.
Zonguldak’ta mesaisini bitiren madenci ıslak ıslak kuyu dibinde bekletiliyor. Türkiye Taş Kömürü Üzülmez Müessesesinde mobbingin özelleştirme amaçlı olduğu belirtiliyor.
- İşi bittikten sonra maden ocağından çıkmak için kuyu dibine gelen işçiler ıslak ve terli şekilde bilerek bekletiliyor ve bu nedenle hasta oluyor. Dolayısıyla siz hastalandınız diye de ceza yazmaya kalkıyorlar.
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, madende işçilere yaptığı konuşmada tesisin özelleştirilmek istendiğini söyledi.
Demir, madenciler arasında fitne çıkarma çabalarını hatırlattı.
Madende kömür çıkarılmasının engellenme çabalarının da olduğunu belirten Demir, ekmeklerine sahip çıkacaklarının altını çizdi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi