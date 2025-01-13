Memur enflasyon farkına isyan etti: 'Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar'

Kamu çalışanlarının verilen enflasyon farkına itirazı sürüyor. Yurt genelinde bir günlük iş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde hükümete seslendi



Ulusal Kanal'a değerlendirmeler yapan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Kara, eylemin bütün illerde yapıldığını hatırlattı.

- Bugün için tüm Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi yaptık, şehir merkezlerinde birlikte hareket ettiğimiz konfederasyonlarla birlikte şehir merkezlerinde açıklama yaptık. Bu süreç burada bitmeyecek.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici de memurun ödeyeceği vergi üzerinden maaş kaybına dikkat çekti.

- Kamu çalışanları zaten %15 vergi veriyor. Yıl içinde bu oran önce %20’ye ardından %27’ye çıkacak. Yani 12 puanlık bir artış olacak, biz 12 puanlık artış bile almıyoruz. Yani kaşıkla verip kepçeyle almaya çalışıyorlar.



Öğretici, enflasyon farkı artışının TÜİK rakamlarının da altıda olduğunu söyledi.

- Öncelikle yüzde 11.54’lük artış TÜİK enflasyonunun dahi altında, ENAG enflasyonu yüzde 87’lere gelmişken, çarşıda pazarda sahada herşey en az %100 artmışken bu artışı kabul etmiyoruz.



Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu da iş bırakmanın uyarı eylemi olduğunu vurguladı.

