Zonguldak'ta maden ocağında kaza! Bir işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında, iş kazası gerçekleştir. Kömür vagonu ile tulumba arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta maden ocağında kaza! Bir işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta maden ocağında kaza! Bir işçi hayatını kaybetti
Editör: Uğur Çam

Zonguldak'ta, TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında, saat 22 sularında 44 yaşındaki maden işçisi Baykul Sağlam, eksi 360 kotunda kaza geçirdi. Kömür dölümü sırasında beş tonluk vagon ile tumba (vagonu olduğu yerde döndürerek boşaltmaya yarayan sistem) arasında sıkıştı.

İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Baykul Sağlam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalp masajı yapıldığı görülen iki çocuk babası maden işçisi Sağlam; doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil hastaneye gelerek bilgi aldı.

2009 yılında maden ocağında işe başladığı öğrenilen işçinin acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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