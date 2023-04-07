Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mahir Akkoyun geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu çıkartmalar tasarlayıp dağıttığı öne sürülen Mahir Akkoyun, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Peki, Mahir Akkoyun kimdir?

MAHİR AKKOYUN KİMDİR?

Mahir Akkoyun grafik tasarımcısıdır. İzmir'de yaşayan Mahir Akkoyun Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Görsel iletişim tasarımcısı olan Mahir Akkoyun birçok alanda ve kategoride çeşitli afişler hazırlamaktadır. Mahir Akkoyun hazırladığı tasarımları sosyal medyada paylaşıyor.