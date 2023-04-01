Tahsis numarası nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşı bağlanan kişilere verildiği numaralara tahsis numarası denir. Emeklilik ve maaş sorgulama işlemlerini tahsis numarası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen tahsis numarası, emekli aylığı alacak kişilere özel tanımlanmaktadır. Bu numara ile emeklilik işlemleri, başvurular yapılırken, ayrıca maaş sorgulama ve aylık tarihleri de belirleniyor.
TAHSİS NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
• SGK tahsis numarası, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
• E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK’nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
• Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz.
• Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
• SGK tahsis numarası emekli maaşının ne zaman alınacağı, ikramiyelerin ne zaman yatacağı konusunda fikir veriyor.