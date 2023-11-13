1 Kilo Altın Kaç TL Eder? Gram Altın Kaç TL? Altın Fiyatları Arttı Mı? Güncel Piyasaya Göre 13 Kasım'da Altın Fiyatları...

Altın hem kültürel hem de yatırım için çok kullanılan bir araçtır. Altın ağırlığına göre değişen bir fiyatlandırmaya sahiptir. Bu nedenle her altının TL karşısında değeri birbirinden farklıdır. Ekonomik koşullar nedeniyle artık yarım gram altın fiyatı da incelense de çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğu merak edilmektedir.

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 13 Kasım günü alış fiyatını 1781.96 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1781.86 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11497.4 TL, satış fiyatı da 11696.67 TL’dir. Bir kilo altın ise yaklaşık olarak 1777260 Türk Lirasına denk gelmektedir.

13 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1781.96

Satış Fiyatı: 1781.86

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2883.69

Satış Fiyatı: 2933.28

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5770.82

Satış Fiyatı: 5877.52

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11497.4

Satış Fiyatı: 11696.67

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11775.66

Satış Fiyatı: 11977.79

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11774.75

Satış Fiyatı: 11977.42

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 28561.77

Satış Fiyatı: 29140.76