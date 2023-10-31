31 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları... Altın Kaç TL'den Değer Buldu? Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Kaç TL?

Altın fiyatları her gün değişen fiyatlara sahiptir. Piyasadaki taleplere ya da eğilimlere göre fiyatları değişen altın aynı zamanda en çok tercih edilen yatırım araçlarından biridir. Bu nedenle çok sayıda insan altının güncel fiyatını takip eder. Peki 31 Ekim 2023 günü altın kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 31 Ekim günü alış fiyatını 1812.32 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1813.45 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11700.47 TL, satış fiyatı da 11922.50 TL’dir.



31 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1812.32

Satış Fiyatı: 1813.45

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2935.84

Satış Fiyatı: 2984.52

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5872.31

Satış Fiyatı: 5976.81

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11700.47

Satış Fiyatı: 11922.50

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11977.17

Satış Fiyatı: 12190.47

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11981.03

Satış Fiyatı: 12189.17

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 29048.33

Satış Fiyatı: 29657.64