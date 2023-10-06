6 Ekim'de altın kaç TL'den değer buldu? İşte altının güncel alış ve satış fiyatları... Gram altın, tam altım kaç TL?

Altın fiyatları piyasa içinde sürekli olarak değişirler. Bu nedenle insanların büyük çoğunluğu yatırımlarını değerlendirirken tercih ettikleri altın fiyatlarını sürekli olarak takip etmektedir. İşte, 6 Ekim için güncel altın fiyatları...

6 Ekim'de altın kaç TL'den değer buldu? İşte altının güncel alış ve satış fiyatları... Gram altın, tam altım kaç TL?
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Altın dünya ve Türkiye'de piyasalara göre şekil alan ve fiyatları sürekli değişen bir değerdir. Altın değerleri her gün ve gün içerisinde değişse de yatırımlarını uzun vadeli değerlendirmek isteyen insanlar sıklıkla altın fiyatlarını takip etmektedir. Peki, 6 Ekim günü altının güncel alış ve satış fiyatları kaç TL'den değer buldu?   

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 6 Ekim günü alış fiyatını 1615.35 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1615.52 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 10425.58 TL, satış fiyatı da 10597.99 TL’dir.

6 Ekim'de altın kaç TL'den değer buldu? İşte altının güncel alış ve satış fiyatları... Gram altın, tam altım kaç TL? - Resim : 1
6 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1615.35
Satış Fiyatı: 1615.52

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2616.64
Satış Fiyatı: 2658.58

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5232.34
Satış Fiyatı: 5323.81

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 10425.58
Satış Fiyatı: 10597.99

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 10676.77
Satış Fiyatı: 10856.11

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 10675.20
Satış Fiyatı: 10856.47


GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 25921.31
Satış Fiyatı: 26423.09

Dolar, euro ve sterlinde son durum... Dövizin 6 Ekim 2023 için güncel alış ve satış fiyatları...Dolar, euro ve sterlinde son durum... Dövizin 6 Ekim 2023 için güncel alış ve satış fiyatları...Borsa
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