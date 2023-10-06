Dolar, euro ve sterlinde son durum... Dövizin 6 Ekim 2023 için güncel alış ve satış fiyatları...

Dolar, euro, ve sterlinin fiyatları her gün değişmektedir. Bu nedenle yatırımlarını bu alanda yapan insanlar bu yatırımları sıklıkla kontrol etmek isterler. Bu değerler değişirken hem dünyadaki hareketlilikten hem de yatırımcıların kararlarından etkilenirler. Peki, 6 Ekim 2023 günü dolar, euro ve terlin kaç TL'den değer buldu?

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 6 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

6 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,59

Dolar Satış: 27,64

Euro Alış: 28,95

Euro Satış: 29,10

Sterlin Alış: 33,38

Sterlin Satış: 33,71

6 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 27,61

Dolar Satış: 27,62

Euro Alış: 29,09

Euro Satış: 29,13

Sterlin Alış: 33,50

Sterlin Satış: 33,66