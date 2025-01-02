Altın alımında yeni kural: Kimlik göstermek zorunlu mu oluyor?

Altın alımlarında 2025 itibarıyla yeni bir dönem başladı. Artık 185 bin lira ve üzerindeki altın işlemlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale getirildi. Bu düzenlemeye uymayan işletmelere ise ağır yaptırımlar uygulanacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altın alımında yeni kural: Kimlik göstermek zorunlu mu oluyor?
Yayınlanma:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla kuyumcularda gerçekleştirilen yüksek tutarlı alım-satım işlemleri için kimlik ibrazını şart koşmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için çalışmalarını tamamladı. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla, 185 bin liranın üzerindeki altın alımlarında kimlik gösterilmesi zorunlu oldu. Aynı zamanda birbiriyle bağlantılı işlemlerin toplamı 185 bin lirayı aştığında da kimlik ibraz edilmesi gerekiyor.

Vatandaşların düzenlemeyle ilgili bilgilendirilmesi amacıyla kamu spotları hazırlanacağı açıklandı.

Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileriSu kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileriYurt
ABD'de yine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı varABD'de yine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı varGündem
altın alacaklar Altın
Günün Manşetleri
Kimlik göstermek zorunlu mu oluyor?
Buzlanma ve çığ bekleniyor!
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduatla ilgili kritik karar
Korkut Hava Savunma Sistemi ile teröre geçit yok!
ABD'deki saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği açıklandı
ABD'de bir araç kalabalığa daldı
ABD Başkanı Biden'dan saldırıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığından ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Donald Trump'tan ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Buzlanma ve çığ bekleniyor! Buzlanma ve çığ bekleniyor!
Tarihte bugün: 2 Ocak Tarihte bugün: 2 Ocak
Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri
ABD'de yine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var ABD'de yine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduatla ilgili kritik karar Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduatla ilgili kritik karar