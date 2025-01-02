Altın alımında yeni kural: Kimlik göstermek zorunlu mu oluyor?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla kuyumcularda gerçekleştirilen yüksek tutarlı alım-satım işlemleri için kimlik ibrazını şart koşmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için çalışmalarını tamamladı. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla, 185 bin liranın üzerindeki altın alımlarında kimlik gösterilmesi zorunlu oldu. Aynı zamanda birbiriyle bağlantılı işlemlerin toplamı 185 bin lirayı aştığında da kimlik ibraz edilmesi gerekiyor.

Vatandaşların düzenlemeyle ilgili bilgilendirilmesi amacıyla kamu spotları hazırlanacağı açıklandı.