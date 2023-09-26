Altın Değer Kaybetti mi? İşte Güncel Alış ve Satış Fiyatları...

Altın her zaman dalgalı bir değer çizgisi izlemiştir. Peki, bugün altın almak isteyenler için iyi bir gün mü? Piyasalar neticesinde değeri sürekli değişen artan ve azalan altın 26 Eylül günü kaç TL'den değer bularak güne başladı?

Altın Değer Kaybetti mi? İşte Güncel Alış ve Satış Fiyatları...
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Altın hem yatırım aracı olarak hem de kültürel bir değer olarak sürekli yakından izlenmektedir. Yalnızca piyasadaki talebe göre değil, küresel piyasalarda da değer kazanana ve kaybeden altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. 

Vatandaşların ve özellikle uzun süreli yatırım yapmak isteyenlerin sıkı takip ettiği altın sıklıkla değişse de güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendirilir. 

Gündelik olarak değer kazanan ve kaybeden altın 26 Eylül gününe kaç TL'den değer bularak başladı ?Altın bozdurmak için iyi bir zaman mı? Yatırım için altın alınabilecek bir zaman mı? 

Altın Değer Kaybetti mi? İşte Güncel Alış ve Satış Fiyatları... - Resim : 1

26 Eylül 2023 Günü Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları 

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1673.15
Satış Fiyatı: 1673.49

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2709.91
Satış Fiyatı: 2752.89

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5421.02
Satış Fiyatı: 5518.48

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10806.72
Satış Fiyatı: 10979.65

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11058.41
Satış Fiyatı: 11248.97

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11059.80
Satış Fiyatı: 11251.41

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 26857.58
Satış Fiyatı: 27370.69

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