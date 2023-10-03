Altın Fiyatları Neden Düştü? Uzmanlar Altın İçin Bekledikleri Değerleri Yorumluyor

Altın fiyatları kimilerine göre yatırım kaynağı olurken, kimileri de parasının değerini korumak için altını yastık altı yapmaya devam ediyordu. Altın dünyada en güvenilir liman olarak görülüyordu ama altın fiyatlarında son günlerde beklenmedik düşüşler yaşanmaya devam ediyor.

Uzmanlar altındaki düşüşün nedenini, dolar endeksinin 106'lara kadar yükselmesi ile alakalı olduğunu söylerken, "altın fiyatlarının daha fazla düşer mi?" sorusunu, ons altında düşüşler olmaya devam ederse gram altında da daha aşağıya doğru düşüşler olacağını düşündüklerini söylüyor.

Altındaki düşüşün tamamen doların çok güçlenmesi ile alakalı olduğunu söyleyen uzmanlar, Amerika'da 10 yıllık faizlerin yukarı gitmesinin neden olduğunu söylüyor. Uzmanlar, Amerika'nın faiz artırımı ile altınların nasıl hızlı bir şekilde düştüğünün dikkatini çekiyor.

Altın fiyatlarının düşmesi ile alakalı iyi bir seyir olmadığını ifade eden uzmanlar, altın fiyatlarının düşmesinin devam edeceğini beklediklerini söylüyor. Ons altının 1800 civarlarına kadar düşebileceğinin öne sürerken, altın alımı için iyi bir fırsat olduğunu söylüyor.