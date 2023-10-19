Altın Fiyatları Yükselecek mi Düşecek mi? 19 Ekim 2023 İçin Güncel Altın Fiyatları...

Altın fiyatları her an değişmektedir. Bu şekilde hızlı değişen altın fiyatları uzun süre izlenerek piyasaya dair net bir fikir elde etmek mümkündür. Peki 19 Ekim 2023 günü altın çeşitleri kaç TL'den değer buldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 19 Ekim günü alış fiyatını 1753.74 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1753.92 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11326.78 TL, satış fiyatı da 11505.39 TL’dir.

19 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1753.74

Satış Fiyatı: 1753.92

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2840.40

Satış Fiyatı: 2885.39

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5680.29

Satış Fiyatı: 5778.58

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11326.78

Satış Fiyatı: 11505.39

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11586.83

Satış Fiyatı: 11784.40

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11584.80

Satış Fiyatı: 11781.51

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 28129.24

Satış Fiyatı: 28665.96