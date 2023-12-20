Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor Mu? Altın Kaç TL Oldu? 20 Aralık 2023 Günü Altın Fiyatları...

Altın fiyatları anlık olarak yükselmekte ve düşmektedir. Bu nedenle takip edilmesi zorlaşmaktadır. Peki altın 20 Aralık 2023 Çarşamba günü altın kaç TL oldu?

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor Mu? Altın Kaç TL Oldu? 20 Aralık 2023 Günü Altın Fiyatları...
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Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle altın fiyatlarını sıkı takip etmek isteyenler internetten yardım alabilirler. Altının kaç TL olduğunu öğrenerek çoğu kişi yatırımlarını yönlendirebilir. Altın fiyatlarının yükselmeye devam edip etmeyeceği ise hala merak konusu olmaya devam ediyor. Peki 20 Aralık 2023 günü altın kaç TL oldu? 

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 20 Aralık günü alış fiyatını 1912.25
TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1912.46TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12351.75 TL, satış fiyatı da 12547.14 TL’dir.

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor Mu? Altın Kaç TL Oldu? 20 Aralık 2023 Günü Altın Fiyatları... - Resim : 1
20 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1912.25
Satış Fiyatı: 1912.46

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3097.60
Satış Fiyatı: 3146.45

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6194.73
Satış Fiyatı: 6302.71

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12351.75
Satış Fiyatı: 12547.14

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12637.96
Satış Fiyatı: 12868.29

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12637.36
Satış Fiyatı: 12852.72

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 30682.11
Satış Fiyatı: 31271.44

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