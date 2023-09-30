Altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükseliyor mu: 30 Eylül 2023 günü güncel altın alış ve satış fiyatları...

Altın hem hediyelik olarak hem de yatırım aracı olarak çok dikkatle takip edilir. Yatırımcıların düzenli olarak takip ettiği bu değerler her gün internette en fazla araştırılan konulardan biridir. Bu nedenle yatırımları olanlar her zaman altın fiyatlarını yakından takip etmelidir. Peki, 30 Eylül günü altın alış ve satış fiyatları kaç TL'den değer buldu?

Altın sürekli merak edilen bir konudur. İnsanlar sürekli olarak altın fiyatlarını ararken aynı zamanda fiyatların yükseliş ve düşüşlerini takip ederler. Altın fiyatları piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulabilirler. Bu değerler küresel piyasadaki hareketlere göre değişmektedir. Bu nedenle altını uzun vadede ne kadar değer bulacağı ya da kaybedeceğini mutlaka izlemek gerekir.

30 EYLÜL 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1.627,28

Satış Fiyatı: 1.627,64

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2.634,55

Satış Fiyatı: 2.676,74

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5.269,11

Satış Fiyatı: 5.361,62

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10.505,70

Satış Fiyatı: 10.674,42

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 10.749,65

Satış Fiyatı: 10.934,77

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 10.749,65

Satış Fiyatı: 10.934,77

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 26.101,64

Satış Fiyatı: 26.604,70