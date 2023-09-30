Dolar, euro ve sterlin güne nasıl başladı? İşte güncel alış ve satış değerleri...

Dünyada en çok merak edilen dolar, euro ve sterlinin gün içerisinde kaç TL arasında değer kaybettiği ve kazandığı her zaman en çok merak edilen konulardandır. Peki, 30 Eylül günü dolar, euro ve sterlin güne kaç TL ile başladı?

Dolar, euro ve sterlin güne nasıl başladı? İşte güncel alış ve satış değerleri...
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Yatırım yapmak isteyen insanlar dövizin son durumlarını her zaman yakından takip eder. Dövizdeki dalgalanmalar aynı zamanda küresel piyasadaki oyuncuların kararlarından da etkilenmektedir. Bu nedenle hem piyasaların gidişatı hem de dünyadaki güncel gelişmeler beraber takip edilmelidir. Peki, 30 Eylül günü döviz güne nasıl başladı? 

Dolar, euro ve sterlin tüm dünyada en çok tercih edilen döviz türlerindendir. Bu nedenle tüm dünyada yakından takip edilirler. Piyasayı yakından takip edenler dövizin iniş ve çıkışlarını daha yakından gözlemleme fırsatı bulurlar. Peki 30 Eylül günü dolar, euro ve sterlin kaç TL'den değer buldu? 

Dolar, euro ve sterlin güne nasıl başladı? İşte güncel alış ve satış değerleri... - Resim : 1

30 EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

  • Dolar Alış: 27,23
  • Dolar Satış: 27,45
  • Euro Alış: 28,76
  • Euro Satış: 29,04
  • Sterlin Alış: 33,11
  • Sterlin Satış: 33,59

30 EYLÜL 2023 GÜNÜ SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

  • Dolar Alış: 27,37
  • Dolar Satış: 27,38
  • Euro Alış: 28,95
  • Euro Satış: 29,06
  • Sterlin Alış: 33,39
  • Sterlin Satış: 33,46
Altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükseliyor mu: 30 Eylül 2023 günü güncel altın alış ve satış fiyatları...Altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükseliyor mu: 30 Eylül 2023 günü güncel altın alış ve satış fiyatları...Altın Fiyatları
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