Altın Haftayı Nasıl Bitirecek? Altın Fiyatlarında Son Durum... 22 Aralık 2023 Günü Güncel Altın Fiyatları...
Altın en çok merak edilen konulardan biridir. Bu nedenle Çok sayıda insan altının güncel fiyatlarını öğrenmek için bu fiyatları araştırır. altın 22 Aralık 2023 günü kaç TL'den değer buldu? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...
Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Bu değişim devam ederken aynı zamanda fiyatlar da anlık olarak güncellenmektedir. Güncel fiyatların kaç TL olduğu merak edilmektedir. Bu şekilde çoğu kişi altın fiyatlarını internet üzerinden araştırmaktadır. Çeyrek altın kaç TL oldu, gram altının son fiyatları gibi bilgiler ise kolayca bulunabilir. Peki 22 Aralık 2023 günü altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları sürekli olarak değişmeye devam ediyor. altının piyasalardaki tercihler neticesinde fiyat olarak artar ya da azalır. Hafta sonu kapanan piyasada altının Cuma günkü değerleri aynı zamanda Pazartesi günü yani gelecek hafta kaç TL ile başlayacağını da belirtir. Dolayısıyla 22 Aralık 2023 Cuma günü altının kaç TL olduğu önemli bir bilgidir.
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 22 Aralık günü alış fiyatını 1923.90 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1924.30 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12425.48 TL, satış fiyatı da 12622.80 TL’dir.
22 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1923.90
Satış Fiyatı: 1924.30
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3115.79
Satış Fiyatı: 3165.21
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6232.99
Satış Fiyatı: 6341.18
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12425.48
Satış Fiyatı: 12622.80
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12713.29
Satış Fiyatı: 12930.87
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12714.62
Satış Fiyatı: 12931.11
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 30867.75
Satış Fiyatı: 31454.75