Altında tarihi seviyeler: 21 Ocak 2025 güncel fiyatlar

Küresel piyasalardaki dalgalı görünüm ve ABD’nin yeni başkanı Donald Trump'ın korumacı ekonomi politikaları, altına olan talebi artırdı. 19 Aralık 2024'ten bu yana yükseliş trendini sürdüren altın, yeni rekor seviyelere ulaşıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2.709 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2.702 dolar, en yüksek ise 2.727 dolar seviyeleri görüldü. Şu an itibarıyla 2.724 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3.099 TL’den başladı. Gün içinde en düşük 3.092 TL, en yüksek ise 3.121 TL seviyelerini gördü. Şu sıralar 3.118 TL’den alıcı buluyor.

Kapalıçarşı’da gram altın 3.101 TL’den alınırken, 3.144 TL’den satılıyor.

21 Ocak 2025 Çeyrek Altın Fiyatları

Alış: 5.041 TL

Satış: 5.080 TL

Altın yatırımcıları, piyasadaki bu hareketliliği dikkatle takip ediyor.