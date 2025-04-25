Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününde 4 milyon 131 bin TL’ye geriledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altının kilogram fiyatı düştü
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Altın piyasasında, en düşük 4 milyon 110 bin TL, en yüksek ise 4 milyon 152 bin TL seviyeleri görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, bir önceki güne kıyasla yüzde 1,1 oranında düşüş göstererek 4 milyon 131 bin TL olarak işlem gördü. Dünkü kapanışta kilogram başına fiyat 4 milyon 178 bin TL seviyesindeydi.

KMKTP’de altın işlemlerinde toplam işlem hacmi 4 milyar 855 milyon 38 bin 739,95 TL olarak gerçekleşirken, işlem miktarı ise 1.181,77 kilogram oldu.

Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 4 milyar 944 milyon 269 bin 657,24 TL olarak kaydedildi.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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