Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,8 düşüşle 4 milyon 155 bin liradan tamamladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altının kilogram fiyatı düştü
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Gün içinde en düşük 4 milyon 135 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 200 bin lirayı gören standart altının kilogramı, önceki günkü kapanışa göre 33 bin lira geriledi. Dün, altının kilogram fiyatı 4 milyon 188 bin lira seviyesindeydi.

KMKTP’de bugün altın işlemlerinde toplam hacim 3 milyar 544 milyon 115 bin 795 lira olurken, işlem miktarı ise 851,12 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 586 milyon 724 bin 301 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi ilk sıralarda yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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