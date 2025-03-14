İslam Memiş’ten altın yorumu: Bu seviyelerden alım yapılmalı mı?

ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından altın fiyatları sert yükseldi. Ons altın tarihinde ilk kez 3.000 dolar seviyesini aşarak rekor kırarken, gram altın da 3.540 TL'nin üzerine çıkarak zirvesini yeniledi.

ABD'de açıklanan TÜFE ve ÜFE verilerinin ardından ons altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Memiş, bu yükselişin hafta boyunca devam edebileceğini belirterek, "Ons altın muhtemelen 2.965-2.980-3.000 dolar seviyesine kadar yükselişini sürdürebilir. Ancak biz bu fiyatlardan altın almıyoruz" dedi.

Gram altın yatırımcılarına da seslenen Memiş, "Gram altın TL üzerinden işlem yapmadığımız için almak isteyen yatırımcılara bir şey diyemem. Ancak 3.535 TL seviyesini direnç noktası olarak takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Altın piyasasında yaşanan hareketlilikle birlikte sahte gram altın tehlikesine de dikkat çeken Memiş, paketli gram altınların sahtesinin üretildiğini ve düşük ayarlı altınların piyasaya sürüldüğünü söyledi. "İnternet ve piyasalarda dolaşan düşük ayarlı sahte altınlar büyük risk oluşturuyor" diyerek yatırımcıları uyardı.

Ayrıca, altın fiyatlarında farklı platformlar arasında farklar olduğunu belirterek, "Türkiye’de gram altın için üç farklı fiyat var. Televizyonlarda görülen fiyatlar geçerliliğe sahip değil. Bankalardaki alım-satım fiyatları ve kuyumculardaki fiyatlar arasında ciddi farklar var. Eğer ithalat yasağı olmasaydı, bu farklar daha az olabilirdi" dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: Alış 3.534,03 TL - Satış 3.534,47 TL

Çeyrek altın: Alış 5.764,00 TL - Satış 5.813,00 TL

22 ayar bilezik: Alış 3.222,33 TL - Satış 3.245,65 TL

Cumhuriyet altını: Alış 22.983,00 TL - Satış 23.147,00 TL

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.