Yılbaşı öncesi altında hareketlilik: Fiyatlar yükselişte!

Piyasalar yılbaşı atmosferine girdi, işlem hacimleri düşük seyrediyor. Altın fiyatları, rehavetin hâkim olduğu haftanın ilk gününe yükselişle başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yılbaşı öncesi altında hareketlilik: Fiyatlar yükselişte!
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Yatırımcılar, 2025 yılına girerken ABD’nin Donald Trump sonrası izleyeceği politikaları dikkatle takip ediyor.

Güncel altın fiyatları:

Yılbaşı öncesi altında hareketlilik: Fiyatlar yükselişte! - Resim : 1

Gram altın: 2.975 TL
Çeyrek altın: 4.840 TL
Yarım altın: 9.711 TL
Cumhuriyet altını: 19.843 TL
ONS altın: 2.623 Dolar
Altın yatırımcıları, ABD’nin ekonomik politikalarının yanı sıra küresel büyüme ve faiz oranlarına yönelik sinyalleri izlemeyi sürdürüyor.

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