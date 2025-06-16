2024’te siber saldırılarda rekor artış yaşandı!

OpenText tarafından yayımlanan “2025 Siber Güvenlik Tehdit Raporu”, 2024 yılının dijital güvenlik açısından son derece zorlu geçtiğini verilerle gözler önüne serdi. Rapora göre, yıl boyunca gerçekleşen kötü amaçlı yazılım saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 28 oranında artarak 2020’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Özellikle üretken yapay zekanın kötü niyetli kullanımının bu artışta kritik bir rol oynadığı belirtildi.

KURUMSAL BİLGİSAYARLAR DİRENCİ ARTIRIYOR

Marketing Türkiye'nin haberine göre, raporda, çok katmanlı koruma altyapılarının saldırılara karşı etkili olduğu vurgulanırken, DNS koruması ile uç nokta güvenliğini birleştiren sistemlerin yüzde 19,4 daha az saldırıya maruz kaldığı aktarıldı. Özellikle kurumsal cihazların bireysel sistemlere kıyasla daha güçlü savunma kapasitesine sahip olduğu, işletim sistemlerinin düzenli güncellenmesinin ise saldırılara karşı direnç kazandırdığı ifade edildi.

Siber saldırıların işletme ölçeğine göre dağılımı dikkat çekici veriler sunuyor. 20’den az lisanslı bilgisayara sahip küçük işletmelerin yüzde 4,6’sı saldırıya uğrarken, bu oran 21 ila 100 cihazlı işletmelerde yüzde 27,8’e kadar yükseliyor. Büyük veri hacmine sahip kuruluşlar ise daha cazip hedef olarak saldırıların stratejik odağında yer alıyor.

AVRUPA RİSK HARİTASINDA ZİRVEDE

2024 yılında en fazla saldırının gerçekleştiği kıta Avrupa oldu. Önceki yıllarda görece daha az riskli görülen Avrupa, bu yıl Güney Amerika’yı geride bırakarak en riskli bölge konumuna yükseldi. Bu artışta Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkileri başat unsur olarak değerlendirildi. Rapora göre, riskli bölgelerde saldırı sıklığı, düşük riskli bölgelere kıyasla altı kat daha fazla.

2024’te en çok saldırıya uğrayan sektör imalat oldu. İmalat sektörünü sırasıyla bilgi teknolojileri, kurumsal hizmetler, eğitim ve madencilik izledi. Saldırı oranları ise şu şekilde sıralandı:

İmalat: %42,4

Bilgi teknolojileri: %38,4

Kurumsal hizmetler: %27,3

Eğitim: %23,2

Madencilik: %12,1

FİDYE YAZILIMLARI TEHDİDİ BÜYÜYOR

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hindistan ve Avustralya’da yapılan araştırmalar, her iki C-seviye yöneticiden birinin daha önce fidye yazılım saldırısına uğradığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 46’sı fidye ödemesi yaptığını belirtirken, verilerin yüzde 97’si geri yüklenebildi. Bu durum, hem güvenlik açıklarını hem de çözüm mekanizmalarının etkinliğini sorgulatan önemli bir tabloyu ortaya koydu. Raporda yer alan 2025 öngörülerinde, yapay zekânın siber tehditler ve savunmalar üzerindeki etkisinin daha da artacağına işaret edildi. ABD’nin bu alandaki politika değişiklikleriyle küresel siber güvenlik gündeminde liderlik rolü üstleneceği tahmin edilirken, jeopolitik gerilimlerin tehdit düzeyini belirleyecek temel dinamiklerden biri olmaya devam edeceği belirtildi.

OpenText Türkiye Genel Müdürü Zafer Akın, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya, teknolojik olarak daha önceki zamanlardan ileri olsa da jeopolitik olarak çok farklı bir durumda değil. 2025 siber güvenlik gündemini, uluslararası küresel sistemin tehditlere karşı kolektif mücadeleyi sürdürebilme kapasitesi, jeopolitik gelişmelerin karar vericileri oluşturacak. OpenText olarak, her büyüklükteki şirket ve işletme için kapsamlı güvenlik çözümleri sunuyoruz. Yapay zeka, son yılların trendi olmaya, geleceğe yön vermeye devam edecek görünüyor. Siber güvenlikte yapay zekanın katkılarını ve etkilerini daha çok göreceğimiz 2025 yaşayacağımızı öngörebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.