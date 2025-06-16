Trump’tan Hamaney suikast planına ret!

Reuters, İsrail'in İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alma planının ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından engellendiğini iddia etti. Reuters’a konuşan iki üst düzey ABD’li yetkiliye göre, İsrail son saldırılarında Hamaney’i öldürmeye yönelik bir fırsat yakaladı ancak Trump yönetimi bu girişime onay vermedi.

“İRAN ŞU ANA KADAR BİR AMERİKALIYI ÖLDÜRMEDİ”

Kimliği açıklanmayan bir üst düzey ABD yetkilisi, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “İranlılar şu ana kadar bir Amerikalıyı öldürmedi. Bu gerçekleşene kadar İran’ın siyasi liderliğini hedef almak gibi bir şeyi konuşmayız bile”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News kanalında katıldığı programda Reuters’ın bu çarpıcı haberine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Ancak dolaylı bir mesaj vererek, “Biz ne gerekiyorsa yaparız. ABD’nin de neyin kendi çıkarına olduğunu bildiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ayrıca ABD’ye ait “sığınak delici bombaların” talep edilip edilmediği yönündeki soruya da yanıt vermedi.

TRUMP’TAN “BARIŞ” MESAJI: “ORTADOĞU’YU YENİDEN BÜYÜK YAPACAĞIZ”

Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve İran arasında barışın sağlanacağı yönünde dikkat çekici mesajlar verdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İsrail ve İran arasında da yakında barış sağlanacak. Şu anda çok sayıda görüşme ve toplantı yapılıyor.”

Trump ayrıca, “Ortadoğu’yu yeniden büyük yapacağız” sözleriyle açıklamasını tamamladı. Trump’ın bu açıklaması, ABD’nin bölgede diplomatik inisiyatif peşinde olduğuna işaret etti.

Trump ayrıca, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Hamas savaşlarında ateşkes sağlanmasına yardımcı olduklarını öne sürdü. Her iki çatışmanın da halen sürdüğü biliniyor.