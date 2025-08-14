300 yıl sonra diriliş planı: Bedeninizi -196 derecede saklatmanın bedeli belli oldu

Fransa’da cryoniyasyon artık uzak bir bilim kurgu fikri olmaktan çıkıyor. Ocak ayında, girişimci Anthony Bourbon, Alman start-up şirketi Tomorrow Biostasis ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Bourbon, ölümünden sonra özel bir tıp ekibi tarafından bedeninin alınacağını, soğutulacağını ve İsviçre’de -196 °C’lik dev bir tankta saklanacağını söyledi. “Teknolojinin bizi uyandıracağı kesin, bir tür mikrodalga gibi. Sonrasında Elon Musk’ın yaptığı bir robota entegre olabilirsiniz,” ifadelerini kullandı.

Röportajın ardından, Bourbon’un kurucu ortağı olduğu yatırım kulübü Blast, Tomorrow Biostasis’e 1,5 milyon euro yatırım yaptı.

BİLİM KURGU MU, GERÇEK Mİ?

Gazete Oksijen'e göre, Mart 2023’te Avrupa’da ilk cryopreservasyon işlemi gerçekleştirildi. Psikiyatrist Eric, “Hayatta yapılacak o kadar çok proje, gidilecek o kadar çok yer var ki, 80-90 yıl yetmiyor,” diyerek bu yöntemi seçme sebebini anlattı. 50 yaşındaki Eric, astronot ve bilim kurgu hayranı olarak yüzyıllar boyunca araştırma yapmayı hedefliyor.

Cryoniyenin kökleri 1962’de Amerikalı akademisyen Robert Ettinger’in ölümsüzlük fikrini savunduğu çalışmasına dayanıyor. 1967’de James Bedford, dünyada cryoniyeye alınan ilk insan oldu. Avrupa’da ise Rusya’da KrioRus ile başlayan uygulama, 2019’da Almanya merkezli Tomorrow Biostasis ile devam etti.

BEDENİN VE BEYNİN FİYATI BELLİ OLDU

Tomorrow Biostasis, tüm vücut veya sadece beyni donduruyor. Tüm vücut için yaklaşık 200 bin euro, yalnızca beyin için 60 bin euro talep ediliyor. Abonelik sistemiyle de ödeme yapılabiliyor; Eric aylık 90 euro, eşi ise 60 euro ödüyor.

Ölüm anında beden, ambulansla alınıp göğüs açılarak cryoprotectant maddeleri enjekte ediliyor. Ardından -80 derecede soğutulup İsviçre’ye taşınıyor ve burada -196 °C’de depolanıyor. Fransa’da uygulama yasadışı olduğu için işlem bilimsel bağış olarak gösteriliyor.

BİLİM İNSANLARINDAN ŞÜPHECİ YAKLAŞIM

Inserm araştırma direktörü Jean-Marc Lemaitre, “Bu süreç yalnızca umut satıyor. Hiçbir garanti yok,” dedi. Mevcut araştırmalarda dondurulan dokularda ciddi hasarlar tespit edildi. Tomorrow Biostasis vitrifikasyon tekniğini kullansa da doku korunumu ve hayata dönüş ihtimali hâlâ belirsiz.

Cryoniyasyon, ölüm, yaşam ve ölümsüzlük üzerine derin soruları gündeme getiriyor. Eric, ölümden sonra hiçbir şey olmadığını düşündüğünü belirterek, “Hiç şansım yok veya bir şansım var; seçimim net,” dedi.