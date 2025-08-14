Kamuoyunu sarsan olayda tahliye kararı! Eyüpsultan’da kızını merdivenden yuvarlayan baba tahliye edildi

Küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Turgay Tanrısevergil, ilk duruşmada tahliye edildi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık baba Turgay Tanrısevergil ve çocuğun annesi katıldı. Savunmasında, kızının elektrik kablolarına elini soktuğunu ve onu tutmak isterken merdivenden yuvarlandığını söyleyen Tanrısevergil, suçlamaları kabul etmedi.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada söz alan anne, eşinin iyi bir baba olduğunu belirterek şikayetçi olmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY KAMERAYA YANSIMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın güvenlik kamerasına yansıdığı, sanığın kızına bina merdivenlerinde tekme attığı ve çocuğun bu tekmenin ardından dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandığı belirtildi.

19 Haziran’da görüntülerin sosyal medyada ve haberlerde yayınlanmasının ardından tutuklanan Turgay Tanrısevergil hakkında, “alt soya karşı basit yaralama” suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, olayın üzerinden zaman geçtiği için mağdurun vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığı bilgisi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

