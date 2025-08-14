Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve: 174 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 8 Ağustos ile biten haftada toplam rezervlerde tarihi rekor kırıldı. Toplam rezervler bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artarak 168 milyar 988 milyon dolardan 174 milyar 365 milyon dolara yükseldi.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE YÜKSELİŞ

Hafta içinde döviz rezervleri 2 milyar 698 milyon dolar artarak 84 milyar 909 milyon dolardan 87 milyar 607 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri de 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara yükseldi.

Bir önceki hafta 63 milyar 199 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, 8 Ağustos haftasında 4 milyar 372 milyon dolar artarak 67 milyar 571 milyon dolara ulaştı.