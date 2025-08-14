Putin ve Trump, Alaska’da görüşüyor! Gündemde ne var?
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yarın Alaska’nın Anchorage kentinde bir araya geleceğini açıkladı. Zirvede Ukrayna krizi, uluslararası ve bölgesel meseleler ile iki ülke arasındaki ilişkiler masaya yatırılacak.
Uşakov’un Moskova’da yaptığı açıklamaya göre, görüşme Elmendorf–Richardson Üssü’nde yapılacak. Üssün yakınında bulunan Sovyet askerleri mezarlarının, görüşmeye sembolik bir anlam kattığı vurgulandı.
Başlangıç saati:
Yerel saat: 11.30
Moskova saati: 22.30
İlk olarak liderler tercümanlar eşliğinde yüz yüze görüşecek, ardından iki ülkenin heyetleri katılımıyla müzakereler yapılacak. Program, çalışma kahvaltısıyla devam edecek.
Heyetlerde Kimler Var?
Rus heyetinde:
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Savunma Bakanı Andrey Belousov
Maliye Bakanı Anton Siluanov
Kremlin Danışmanı Yuriy Uşakov
Putin’in uluslararası ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kiril Dmitriyev
Amerikan heyetinde yer alacak isimler de belirlendi ancak resmi liste henüz paylaşılmadı.
ZİRVENİN ANA GÜNDEMİ NE?
Uşakov’a göre görüşmenin bir numaralı konusu Ukrayna krizi olacak. Bunun yanında:
Barış ve güvenliğin sağlanması
Uluslararası ve bölgesel gelişmeler
Ticaret ve ekonomi alanında işbirliği fırsatları
ele alınacak.
Uşakov, “İkili ilişkilerde büyük ve henüz kullanılmamış bir potansiyel var” ifadelerini kullandı.
Putin ve Trump, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek elde edilen sonuçları açıklayacak.