Putin ve Trump, Alaska’da görüşüyor! Gündemde ne var?

Uşakov’un Moskova’da yaptığı açıklamaya göre, görüşme Elmendorf–Richardson Üssü’nde yapılacak. Üssün yakınında bulunan Sovyet askerleri mezarlarının, görüşmeye sembolik bir anlam kattığı vurgulandı.

Başlangıç saati:

Yerel saat: 11.30

Moskova saati: 22.30

İlk olarak liderler tercümanlar eşliğinde yüz yüze görüşecek, ardından iki ülkenin heyetleri katılımıyla müzakereler yapılacak. Program, çalışma kahvaltısıyla devam edecek.

Heyetlerde Kimler Var?

Rus heyetinde:

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Savunma Bakanı Andrey Belousov

Maliye Bakanı Anton Siluanov

Kremlin Danışmanı Yuriy Uşakov

Putin’in uluslararası ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kiril Dmitriyev

Amerikan heyetinde yer alacak isimler de belirlendi ancak resmi liste henüz paylaşılmadı.

ZİRVENİN ANA GÜNDEMİ NE?

Uşakov’a göre görüşmenin bir numaralı konusu Ukrayna krizi olacak. Bunun yanında:

Barış ve güvenliğin sağlanması

Uluslararası ve bölgesel gelişmeler

Ticaret ve ekonomi alanında işbirliği fırsatları

ele alınacak.

Uşakov, “İkili ilişkilerde büyük ve henüz kullanılmamış bir potansiyel var” ifadelerini kullandı.

Putin ve Trump, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek elde edilen sonuçları açıklayacak.