Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e 1 milyon TL'ik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 1 milyon liralık tazminat davası açtı ve ayrıca suç duyurusunda bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik sözlerinin ardından harekete geçti. Erdoğan, Özel’e 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı.

SUÇ DUYURUSU DA YAPILDI

Tazminat davasının yanı sıra Özel hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunuldu. Erdoğan’ın avukatları tarafından başlatılan süreçte, Özel’in ifadelerinin hukuki boyutunun yargıya taşındığı belirtildi.

