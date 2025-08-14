Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e 1 milyon TL'ik tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 1 milyon liralık tazminat davası açtı ve ayrıca suç duyurusunda bulundu.
SUÇ DUYURUSU DA YAPILDI
Tazminat davasının yanı sıra Özel hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunuldu. Erdoğan’ın avukatları tarafından başlatılan süreçte, Özel’in ifadelerinin hukuki boyutunun yargıya taşındığı belirtildi.