Ağlayan Heykelin Sırrı Çözüldü! Kilise Yönetimi İddiaları Ret Ediyor

New Mexico'daki bir kilisede, zeytinyağında "ağlayan" Meryem Ana heykelinin bulunması, kilise liderlerini şaşkına çeviren bir olguydu. Her şey, Katolik dini takvimine göre 20 Mayıs Pentecost Pazar günü, Las Cruces Roma Katolik Piskoposluğu cemaatinin heykelin ağladığına tanık olmasıyla başladı.

Ağlayan Heykelin Sırrı Şaşırttı

Ağlayan heykel, din değiştirme, günah çıkarma ve sadece bunun gerçekleştiğini görmek isteyen çok sayıda insanı kiliseye getirdi. Kilisenin işletme müdürü Judy Ronquillo'ya göre, "ağlamanın" o zamandan beri birkaç kez meydana geldiği iddia ediliyor.

Uzmanlar maddeyi analiz etti ve bunun, vaftiz gibi Hıristiyan ayinlerinde sıklıkla kullanılan kutsal meshedici merhem olan chrism'e benzer bileşime sahip, parfümle karıştırılmış zeytinyağı olduğunu söylediler. Şimdi şüpheci biri, bir Katolik kilisesinde Noel bulmanın ne kadar kolay olduğuna dikkat çekebilir ve bunu kiliseye daha fazla insan getirmek amacıyla bir aldatmaca uydurmak için kullanılabilir. Piskoposluk yetkilileri durumun böyle olduğuna inanmıyor. Kilisede insan yapımı hiçbir açıklama göstermeyen kameralar var.

Ağlayan zeytinyağı tuhaf bir olay gibi görünse de, ağlayan heykeller son yetmiş yıldır Katolik dünyasında yaygın bir olaydır. Sahte bir ağlayan heykel oluşturmak nispeten kolaydır; bazen doğal olarak yoğunlaşma yoluyla gerçekleşir, ancak genellikle en yenilikçi yaklaşımlar bile çok karmaşık değildir.

Hristiyan dünyası için aldatmaca yapmak o kadar kolaydır ki Katolik Kilisesi ya soruşturmacılarla oldukça hızlı hareket eder ya da resmi bir duruş sergilemez ve bunun gerçekleşmesine izin verir.

Bu olaylara benzer en tartışmalı vaka, 1995 yılında İtalya'nın Civitavecchia kasabasındaki Meryem Ana heykeliydi; burada yaklaşık 60 kişi, bir heykelin 14 kez kan döktüğünü gördüğünü iddia etti. Kanın şehirde yaşayan birine ait olduğu belirlendi. Heykelin sahibi Fabio Gregori adında bir beyefendi, DNA testi yaptırmayı ret ederek dava kapanmıştı.