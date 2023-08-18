Aksaray'da TEKNOFEST heyecanı başladı! Tuz Gölü semalarında roket yarışması!

Yarışmanın ilk gününde lise kategorisinde takım yarışmaları gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in de izlediği yarışmada kurulan 5 rampadan roket atışları yapıldı.

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada, yarışmada finallere kalan ekiplerin Aksaray atış alanında başlayan yarışma için roketlerinin montajlarını tamamladıklarını ve fırlatma işlemleri ile yarışmanın başladığını söyledi.

GENÇLERİMİZDE BİZDE HEYECANLIYIZ

Roket yarışmalarının 4 kategoride yapıldığını aktaran Görgün, “Yarışmaya katılan ekipler ilk günden itibaren çok farklı aşamalardan geçerek ve çok çalışarak bugüne geldiler. Takımlar lise kategorisi, orta irtifa, yüksek irtifa ve zorlu görev kategorisinde yarışacaklar. Gençlerimizde bizde heyecanlıyız. Tüm ekiplerimizi tebrik ediyoruz” dedi.



Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu’da yaptığı açıklamada, Aksaray’ın şehir olarak Türkiye Yüzyılına yakışır bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi. Her şeyin gençler için olduğunu belirten Vali Kumbuzoğlu, “Biz de gençler kadar heyecanlıyız. Türkiye’nin geleceği gençlere emanet olacak. Bizde Aksaray Valiliği olarak çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer roket atışları için yarışmaya katılan ekipler ile birlikte geri sayım yaparak atışları başlattı.

AVRUPA'DA İLK, DÜNYADA DÜZENLENEN İKİNCİ ROKET YARIŞMASI



Roketsan yürütücülüğünde Avrupa'da ilk, dünyada düzenlenen ikinci roket yarışması özelliğine sahip olan yarışmaya katılan yarışmacılar Tuz Gölü Aksaray atış alanında yarışma hakemlerinin gözetiminde roket montajlarını yapıyorlar.

Fırlatma rampalarına yerleştirilen roketlerin atışları gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanmasının ardından ateşleniyor. Aksaray Valiliği ile Aksaray Belediyesi de yarışmaları takip etmeleri ve gelecek yıllarda bu yarışmalara katılmalarını teşvik etmek için düzenledikleri organizasyonla Aksaraylı gençleri yarışma alanında misafir ederek bu yarışmaları takip etmesini sağlıyor.