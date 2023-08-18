TEKNOFEST Ankara için ziyaretçi kayıtları başladı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul'dan sonra milyonları Ankara’da buluşturacak.

TEKNOFEST Ankara için ziyaretçi kayıtları başladı
Editör: Süleyman Daban
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TEKNOFEST açıklamasına göre, Etimesgut Havalimanı'nda 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festival için hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor.

Teknolojiseverlerin beş gün boyunca festivale katılmak ve festival alanına giriş yapabilmesi için online kayıt yaptırması gerekiyor. Verilen bilgiye göre, www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak kayıt işlemlerinde kişisel bilgileri eksiksiz olarak doldurmak yeterli. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler içinse kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# BİLİM TEKNOLOJİ # teknofest # ankara
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