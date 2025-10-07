Amazon’da iPhone 16 Pro Max indirimi ne kadar? Fiyat 19 bin TL düştü!
Amazon’un Prime Alışveriş Festivali kapsamında düzenlediği Flaş Fırsatlar etkinliğinde dikkat çeken indirimler yapıldı. iPhone 16 Pro Max, Galaxy Tab S10 Lite, MacBook ve Galaxy A17 gibi ürünlerde önemli düşüşler yer aldı.
Amazon’un Prime üyelerine özel Prime Alışveriş Festivali kapsamında düzenlenen Flaş Fırsatlar etkinliği, 13 Ekim’e kadar her gün saat 16.00’da yeni indirimlerle devam ediyor.
Bugünkü fırsatlarda öne çıkan ürünler arasında iPhone 16 Pro Max, Galaxy Tab S10 Lite, MacBook Air ve Galaxy A17 modelleri yer aldı. Özellikle iPhone 16 Pro Max 1 TB Beyaz Titanyum modelinde dikkat çeken bir fiyat düşüşü yaşandı.
Ürünün fiyatı 126.917 TL’den 107.569 TL’ye gerileyerek 19.348 TL indirim aldı.
Benzer şekilde Samsung Galaxy Tab S10 Lite 12.999 TL, Galaxy A17 5G 13.699 TL, M4 çipli 15 inç MacBook Airise 58.399 TL’den satışa sunuldu.
Prime Alışveriş Festivali’nden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Amazon Prime üyeliği aylık 49,90 TL, ilk kez üye olacak kullanıcılar ise hizmeti 30 gün ücretsiz deneyebiliyor.
Amazon, kampanya süresince stoklarla sınırlı olarak yeni ürünleri her gün saat 16.00’da “Flaş Fırsatlar” bölümünde yayınlayacak.