Apple iPhone 16’yı tanıttı: iPhone 16 Türkiye fiyatı belli oldu

Teknoloji dünyasının lider markalarından Apple, iPhone 16 serisi ile en yeni ürünlerini tanıttı. Apple beklendiği gibi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max ile birlikte Apple Watch 10 ve AirPods 4'ü duyurdu.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 15 modellerinin ardından merakla beklenen iPhone 16 serisi, yenilikçi özellikleri ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

Teknoloji meraklılarının gözdesi haline gelen yeni iPhone serisi, donanım ve yazılım açısından önemli gelişmeler sunarken, özellikle kamera, işlemci ve pil ömrü gibi konularda önemli iyileştirmelerle geldi.

Apple, iPhone 16 modelleriyle yalnızca global teknoloji pazarına hitap etmekle kalmayıp, Türkiye'deki kullanıcılara da özel bir fiyatlandırma sunuyor.

Yeni seride yer alan iPhone 16, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri, özellikle Apple hayranları ve teknoloji tutkunları arasında büyük ilgi gördü.

Türkiye'deki kullanıcılar, cihazların satışa çıkacağı tarihi merakla beklerken, iPhone 16 serisinin fiyatları da en çok aranan konular arasında yer alıyor.

İPHONE 16 TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 16 Pro 128GB : 82.999 TL

iPhone 16 Pro Max 256GB: 99.999 TL

iPhone 16 resmen duyuruldu. iPhone 16 havacılık ve uzay sınıfı alüminyum kullanıyor ve "lacivert" "deniz mavisi" ve pembe gibi yeni renklere sahip.

İPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

Suya ve toza dayanıklı. Ekran parlaklık seviyesi 2000 nit ile 1 nit arasında değişebiliyor.

-Apple, işlemci noktasında iPhone 16'nın A16 Bionic'ten A18'e iki nesil atladığını kaydetti. Makine öğrenimi için 2 kata kadar daha hızlı olan yükseltilmiş bir nöral motor içeriyor.