Apple’dan yeni zam sinyali: iPhone 17 Türkiye’de kaç TL olacak?

Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 16 serisini 799, 899, 999 ve 1199 dolar fiyat etiketleriyle satışa sunmuştu. Ancak ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerinin şirkete milyarlarca dolarlık ek yük getirmesi, iPhone 17 fiyatlarında artış ihtimalini gündeme taşıdı.

The New York Times’ın haberine göre Apple, zararı dengelemek amacıyla iPhone 17 serisinin tüm modellerine 50 dolar zam yapmayı planlıyor. Bu gerçekleşirse fiyatlar şu şekilde olacak:

iPhone 17 → 849 dolar

iPhone 17 Air → 949 dolar

iPhone 17 Pro → 1049 dolar

iPhone 17 Pro Max → 1249 dolar

Apple’ın bu hamleyi yapıp yapmayacağı henüz kesinleşmiş değil. Şirketin CEO’su Tim Cook’un, özellikle son dönemde eleştirilen Apple Intelligence özelliklerinin gecikmesi gibi sorunların ardından kullanıcılarla arasını açmamak için zam yapmama ihtimali de bulunuyor.

TÜRKİYE FİYATLARI ŞİMDİDEN CEP YAKIYOR

Türkiye’de iPhone fiyatlarının ABD’ye göre çok daha yüksek olduğu biliniyor. iPhone 16 serisinin ABD fiyatı ile Türkiye satış fiyatı karşılaştırıldığında, dolar bazında yaklaşık 2,4 kat fark olduğu ortaya çıkıyor. Aynı oran iPhone 17 için de uygulandığında tablo şu şekilde oluşuyor:

Zam gelirse Türkiye fiyatları:

iPhone 17 → 82.999 TL

iPhone 17 Air → 92.999 TL

iPhone 17 Pro → 104.999 TL

iPhone 17 Pro Max → 124.999 TL

Zam gelmezse Türkiye fiyatları:

iPhone 17 → 77.999 TL

iPhone 17 Air → 87.999 TL

iPhone 17 Pro → 99.999 TL

iPhone 17 Pro Max → 119.999 TL

Apple’ın son kararını 9 Eylül’deki lansmanda açıklaması bekleniyor.