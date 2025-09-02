CANLI İZLE: EuroBasket’te dev kapışma: Yunanistan – Bosna-Hersek karşı karşıya!
EuroBasket 2025’te grup aşaması tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden Yunanistan ile Bosna-Hersek, kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor.
Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvalarından EuroBasket 2025’te heyecan dorukta. G Grubu’nda oynanacak Yunanistan – Bosna-Hersek karşılaşması, hem grup sıralamasını hem de Son 16 turuna yükselecek takımları doğrudan etkileyecek.
Mücadele saat 15.00’te başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmaya, Kıbrıs’ta bulunan Spyros Kyprianou Athletic Center ev sahipliği yapacak.
YUNANİSTAN ZİRVEDE, BOSNA-HERSEK UMUT ARIYOR
Turnuvanın favorilerinden Yunanistan, grup aşamasında oynadığı 3 maçın tamamını kazanarak 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 5 maçında yalnızca Fransa’ya kaybeden Yunan ekibi, sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.
Bosna-Hersek ise 3 maçta yalnızca 1 galibiyet elde ederek 4 puanla 4. sırada yer alıyor. Son maçında İtalya karşısında sahadan mağlup ayrılan Bosna temsilcisi, bu zorlu mücadelede sürpriz yaparak Son 16 şansını artırmayı hedefliyor.
G GRUBU PUAN DURUMU
Yunanistan – 6 puan (3 galibiyet)
İspanya – 5 puan
İtalya – 5 puan
Bosna-Hersek – 4 puan
Gürcistan – 4 puan
G. Kıbrıs Rum Kesimi – 3 puan