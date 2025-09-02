CANLI İZLE: EuroBasket’te dev kapışma: Yunanistan – Bosna-Hersek karşı karşıya!

Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvalarından EuroBasket 2025’te heyecan dorukta. G Grubu’nda oynanacak Yunanistan – Bosna-Hersek karşılaşması, hem grup sıralamasını hem de Son 16 turuna yükselecek takımları doğrudan etkileyecek.

Mücadele saat 15.00’te başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmaya, Kıbrıs’ta bulunan Spyros Kyprianou Athletic Center ev sahipliği yapacak.

YUNANİSTAN ZİRVEDE, BOSNA-HERSEK UMUT ARIYOR

Turnuvanın favorilerinden Yunanistan, grup aşamasında oynadığı 3 maçın tamamını kazanarak 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 5 maçında yalnızca Fransa’ya kaybeden Yunan ekibi, sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.

Bosna-Hersek ise 3 maçta yalnızca 1 galibiyet elde ederek 4 puanla 4. sırada yer alıyor. Son maçında İtalya karşısında sahadan mağlup ayrılan Bosna temsilcisi, bu zorlu mücadelede sürpriz yaparak Son 16 şansını artırmayı hedefliyor.

G GRUBU PUAN DURUMU

Yunanistan – 6 puan (3 galibiyet)

İspanya – 5 puan

İtalya – 5 puan

Bosna-Hersek – 4 puan

Gürcistan – 4 puan

G. Kıbrıs Rum Kesimi – 3 puan

YUNANİSTAN-BOSNA HERSEK MAÇI CANLI İZLE