Bilim dünyasını şaşkına çevirdi: Bu canlı, kaybettiği gözünü geri getiriyor!

İtalya’da yapılan araştırma, elma salyangozlarının kaybettikleri gözlerini yalnızca bir ay içinde yeniden oluşturabildiğini ortaya koydu.

İtalya’da tarımsal bir sorunla başlayan bilimsel araştırma, sıra dışı bir biyolojik yeteneği gözler önüne serdi. Yardımcı Doçent Dr. Alice Accorsi’nin marul tarlalarına zarar veren istilacı bir salyangoz türü üzerine yaptığı çalışma sırasında, bu canlıların kaybettikleri gözlerini yeniden oluşturabildikleri keşfedildi.

“Pomacea canaliculata” olarak bilinen elma salyangozlarının yenilenme sürecini inceleyen ekip, gözün tamamen çıkarılmasının ardından yaklaşık iki hafta içinde yeniden büyüme sürecinin başladığını ve bir ay içerisinde işlevsel, görme yeteneğine sahip yeni bir gözün oluştuğunu belirledi.

Başlangıçta istilacı türle mücadele amacı taşıyan araştırma, Stowers Enstitüsü’nden Dr. Alejandro Sánchez Alvarado’nun önerisiyle rejenerasyon (yenilenme) çalışmalarına dönüştü. Elde edilen sonuçlar, sinir sistemine bağlı karmaşık yapıların nasıl yeniden üretilebileceğine dair önemli ipuçları sundu.

Bilim insanları, bu keşfin duyu organlarının rejenerasyonu ve sinir sistemi hasarlarının onarımı konusundaki araştırmalara yeni bir yön verebileceğini ifade ediyor.

