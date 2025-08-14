Kerem Aktürkoğlu transferinde şok geri adım! Teklif iptal edildi

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için yaptığı resmi teklifi geri çekti. Sarı-lacivertliler ile Benfica ve oyuncu arasında daha önce varıldığı belirtilen anlaşmanın ardından, süreç beklenmedik şekilde durdu.

Daha önce Portekiz basınında yer alan haberlere göre Benfica, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunu 25 milyon Euro bedelle satmayı kabul etmişti. Fenerbahçe’nin 22,5 milyon Euro garanti ücret ve 2,5 milyon Euro başarı bonusu içeren teklifle bu rakama ulaşacağı ifade edilmişti.

MAAŞ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Transferin gerçekleşmesi halinde Kerem’in Fenerbahçe’den yıllık 5 milyon Euro net maaş alacağı ve 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilmişti. Ancak teklifin geri çekilmesiyle bu planlar rafa kalktı.

2024 yazında Galatasaray’dan 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun serbest kalma bedeli 60 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda ve Galatasaray, sonraki satıştan %10 pay alacak.

İŞTE YENİ TEKLİF

A Bola’ya göre, Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya yaptığı 22.5 milyon euro'luk teklifi geri çekti ve 18 milyon euro'luk yeni bir teklif yaptı.

Benfica'nın talep ettiği bonservis bedeli ise 25 milyon euro.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN KARİYERİ

Kariyerinde 331 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 89 gol ve 58 asistlik performans sergiledi. Galatasaray’da 179 maçta 46 gol, 42 asist üreten milli futbolcu, Benfica formasıyla 55 maçta 16 gol ve 13 asist kaydetti. A Milli Takım’da ise 44 maçta 12 gol attı.