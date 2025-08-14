Kerem Aktürkoğlu transferinde şok geri adım! Teklif iptal edildi

Fenerbahçe’nin Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklif geri çekildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kerem Aktürkoğlu transferinde şok geri adım! Teklif iptal edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için yaptığı resmi teklifi geri çekti. Sarı-lacivertliler ile Benfica ve oyuncu arasında daha önce varıldığı belirtilen anlaşmanın ardından, süreç beklenmedik şekilde durdu.

Daha önce Portekiz basınında yer alan haberlere göre Benfica, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunu 25 milyon Euro bedelle satmayı kabul etmişti. Fenerbahçe’nin 22,5 milyon Euro garanti ücret ve 2,5 milyon Euro başarı bonusu içeren teklifle bu rakama ulaşacağı ifade edilmişti.

MAAŞ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Transferin gerçekleşmesi halinde Kerem’in Fenerbahçe’den yıllık 5 milyon Euro net maaş alacağı ve 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilmişti. Ancak teklifin geri çekilmesiyle bu planlar rafa kalktı.

2024 yazında Galatasaray’dan 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun serbest kalma bedeli 60 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda ve Galatasaray, sonraki satıştan %10 pay alacak.

İŞTE YENİ TEKLİF

A Bola’ya göre, Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya yaptığı 22.5 milyon euro'luk teklifi geri çekti ve 18 milyon euro'luk yeni bir teklif yaptı.

Benfica'nın talep ettiği bonservis bedeli ise 25 milyon euro.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN KARİYERİ

Kariyerinde 331 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 89 gol ve 58 asistlik performans sergiledi. Galatasaray’da 179 maçta 46 gol, 42 asist üreten milli futbolcu, Benfica formasıyla 55 maçta 16 gol ve 13 asist kaydetti. A Milli Takım’da ise 44 maçta 12 gol attı.

Süper Lig’in 3. haftasında 3 maç ertelendi: İşte ertelenen karşılaşmalarSüper Lig’in 3. haftasında 3 maç ertelendi: İşte ertelenen karşılaşmalarSpor
Kargo kolileriyle silah ticareti: Yüzlerce tabanca ele geçirildiKargo kolileriyle silah ticareti: Yüzlerce tabanca ele geçirildiYurt
fenerbahçe Benfica transfer Kerem Aktürkoğlu
Günün Manşetleri
Cezaevi görüşmesinde tahliye vaadi ve para iddiası
İBB soruşturmasında flaş gelişme
Tüm Türkiye'de iş bırakma kararı!
Üç kritik başlık! Türkiye yakından takip ediyor...
Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Putin ve Trump, Alaska’da görüşüyor!
Çok Okunanlar
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak?
İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar! İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar!
Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu