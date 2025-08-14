Süper Lig’in 3. haftasında 3 maç ertelendi: İşte ertelenen karşılaşmalar

TFF, UEFA kupalarında mücadele eden kulüplerin başvurusu üzerine Süper Lig’in 3. haftasındaki Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçlarını erteledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Süper Lig’in 3. haftasında 3 maç ertelendi: İşte ertelenen karşılaşmalar


3 MAÇ İLERİ TARİHE ALINDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor – Beşiktaş, Çaykur Rizespor – RAMS Başakşehir ve Samsunspor – Kasımpaşa karşılaşmalarının ertelendiğini duyurdu.

UEFA MÜCADELELERİ NEDENİYLE

TFF açıklamasında, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda mücadele eden kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından erteleme kararı alındığı belirtildi. Yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları değerlendirildi ve karar uygulamaya konuldu.

YENİ TARİHLER AÇIKLANACAK

Ertelenen karşılaşmaların oynanacağı tarihler ilerleyen günlerde federasyon tarafından ilan edilecek. TFF, açıklamasında Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplere başarı dileklerini iletti.

süper lig ertelendi
