Tutuklu Murat Kapki, avukat Birinci ile cezaevindeki görüşmesine dair ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdikleri belirtilen görüşmeye ilişkin iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Kapki'nin "müşteki" sıfatıyla ifadesini aldı.

EL YAZILI DİLEKÇEYLE BAŞVURDU

Kapki, el yazılı şikayet dilekçesini kendisinin kaleme aldığını ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğini belirtti. Vekalet ilişkisi bulunan Melih isimli avukat arkadaşının kendisini aradığını, bu avukatın Mücahit Birinci’nin kendisiyle görüşmek istediğini ve tutuklu bulunduğu dosyadan tahliyesini sağlayabileceği yönünde haber ilettiğini iddia etti.

“BİR HAFTADA TAHLİYE OLURSUN” İDDİASI

İBB yolsuzluk soruşturmasında üç kez ifade verdiğini, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına rağmen beyanlarının yeterli görülmediği için tahliye edilmediğini aktaran Kapki, “Ben de tahliye olabileceğimi düşünerek bu şahısla görüşebileceğimi söyledim. Bunun üzerine noter kanalıyla gönderilen vekaletname ile 29 Temmuz’da Mücahit Birinci’yi avukatım olarak tayin ettim.” dedi.

Kapki, Birinci’yi önceden tanımadığını savunarak, “Bu şahsı ilk ve son defa beni ziyaret ettiği gün gördüm. Vekaletname düzenlendikten sonra 31 Temmuz’da Birinci ziyaretime geldi. Görüşmeye başladıktan sonra bana öncelikle makyavelist olmamı ve kendimi ona teslim etmem gerektiğini, bunu yaparsam bir hafta içinde tahliye olacağımı söyledi. Bunun yolunun nasıl olacağını sorduğumda yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi.” ifadelerini kullandı.

“İFTİRA ATAMAYACAĞIMI SÖYLEDİM”

Metinlerin içeriğinden şikayetçi olduğunu belirten Kapki, “Bunları okuyunca kimseye iftira edemeyeceğimi söyleyip, metinde geçen hususların doğru olmadığını belirttim. Söz konusu metni imzalamayı reddettim. Ayrıca kendisine zaten etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığımı söyledim. Buna rağmen bazı gazetecilerin hakkımda aleyhte yazılar yazdığını söylediğimde kendisinin tüm bu durumları tersine çevireceğini ve yine kendisine teslim olmamı vadetti. Ayrıca tüm bu işlerin karşılığı olarak benden 2 milyon ABD doları alacağını söyledi. Bu ücreti talep ederken bu parayı herhangi birine vereceğine dair bir ibaresi olmadı. Ben kimseye iftira etmeyeceğimi söylediğimden aramızdaki görüşme sonlandı.” dedi.

“SENİN TERCİHİN BU OLDU”

Kapki, Birinci’nin çıkarken metinleri geri aldığını, tahliye olup olamayacağını sorduğunda ise “Senin tercihin bu oldu.” yanıtını verdiğini aktardı. Kapki, Birinci’nin adliye içinde ilişkili olduğu bir hakim ya da savcı bulunduğuna veya istenen parayı bu ilişkileri kullanmak amacıyla talep ettiğine dair herhangi bir beyanda bulunmadığını ifade etti.

Kapki, olaydan birkaç gün sonra noter aracılığıyla Mücahit Birinci’yi vekaletten azlettiğini ve Birinci’den şikayetçi olduğunu açıkladı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu’nun dün verdiği yetkisizlik kararında, Kapki’nin avukatının 12 Ağustos’ta Birinci hakkında “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla savcılığa sunduğu dilekçeye yer verildi. Kararda, şikayet dilekçesindeki benzer iddiaların, Kapki aleyhine verilen ifadelerle benzer yöntemle alınmış olabileceği gerekçesiyle anılan dosyalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu nedenle yetkisizlik kararı verildiği ve evrakın gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmedildiği belirtildi.