AK Parti İl Başkanı Erdem’den Özlem Çerçioğlu'na ‘Hoş geldin’ paylaşımı

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, partilerine katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanı için “Hoş geldin” mesajı paylaştı. Rozetler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve “Hoş geldin” mesajı yayınladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROZET TAKTI

Erdem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Millete hizmet yolunda 24. kuruluş yıldönümü töreninde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından aramıza katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanımız Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanımız Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanımız Malik Ercan’a rozet takdimleri gerçekleştirildi. Başkanlarımıza hoş geldin diyor, Aydın’ımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz.”

İhlas Haber Ajansı

