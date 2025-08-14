Rusya “istenmeyen örgüt” listesini genişletti: Bir kuruluş daha eklendi

Rusya Adalet Bakanlığı, Fransa merkezli uluslararası bir sivil toplum kuruluşunu “istenmeyen örgüt” ilan etti. Daha önce Greenpeace ve Uluslararası Af Örgütü de bu listeye girmişti.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Rusya Adalet Bakanlığı, Fransa merkezli uluslararası bir sivil toplum kuruluşunu “istenmeyen örgüt” ilan ettiğini duyurdu. Kararın, kuruluşun basın özgürlüğünü savunma faaliyetleri nedeniyle alındığı belirtildi.

ÖNCEKİ KARARLAR

Moskova yönetimi daha önce ABD hükümeti tarafından finanse edilen Radio Free Europe/Radio Liberty, uluslararası çevre örgütü Greenpeace ve İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü’nü de “istenmeyen örgüt” listesine eklemişti.

ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİ

Rusya, ulusal güvenliğine zarar verdiğini düşündüğü kuruluşları düzenli olarak bu listeye alıyor. Listeye giren kuruluşlarda çalışan ya da onlara fon sağlayan Rus vatandaşları 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

rusya fransa
