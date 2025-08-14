İBB soruşturmasında flaş gelişme

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Tutuklananlar arasında daha önce tutuklanan İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin de bulunuyor. Taner Çetin’in eşi Canan Çetin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar şöyle:

Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Örsan Çetin, Ahmet Işık, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Ali Arslan.