Fenerbahçe, Berke Özer transferinden ne kadar kazanacak? Lille ile anlaşma sağlandı

Fransız ekibi LOSC Lille, 40 milyon Euro karşılığında PSG’ye sattığı kalecisi Lucas Chevalier’in yerine Berke Özer’i transfer etmek için harekete geçti. Ertan Süzgün’ün haberine göre Lille, Eyüpspor ve oyuncu tarafıyla tüm şartlarda anlaştı ve sözleşmenin 4 yıllık olacağı belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre ise Eyüpspor ile Lille, 5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, yapılan “ek anlaşma” gereği bu transferden doğrudan bir gelir elde edemeyecek. Ancak Lille’in Berke Özer’i ileride başka bir takıma satması halinde %20 oranında sonraki satıştan pay alacak. Sarı-lacivertlilerin, daha önce sahip olduğu %40’lık sonraki satış payından vazgeçerek, Lille transferine %20’lik pay maddesi eklettiği öğrenildi.

EYÜPSPOR’UN YENİ KALECİ HAMLESİ

Eyüpspor’un, Berke Özer’in ayrılığı sonrası kaleye takviye yapmak istediği ve Brezilya ekibi Bahia’nın file bekçisi Marcos Felipe ile ilgilendiği ifade edildi.

BERKE ÖZER’İN KARİYERİ

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan 25 yaşındaki Berke Özer, kulüp kariyerinde 157 maçta forma giydi ve 43 kez kalesini gole kapattı. Türkiye A Milli Takımı’nda 2 kez görev alan Berke, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 2027 yılına kadar Eyüpspor ile sözleşmesi bulunan genç kaleci, daha önce Belçika’nın Westerlo ve Portekiz’in Portimonense takımlarında da forma giydi. Lille’e transferi gerçekleşirse, kariyerinde üçüncü kez Avrupa’ya adım atmış olacak.

Bu transferin, Berke Özer’in piyasa değerinin altında bir bedelle sonuçlanması bekleniyor. Eğer 5 milyon Euro’ya imza atarsa, Altay Bayındır’ın Manchester United’a 5 milyon Euro karşılığında transferini yakalayarak, Türk futbol tarihinin en pahalı yerli kalecilerinden biri olacak.