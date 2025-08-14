Fenerbahçe, Berke Özer transferinden ne kadar kazanacak? Lille ile anlaşma sağlandı

Süper Lig ekibi Eyüpspor’un milli kalecisi Berke Özer’in Fransa Ligue 1 takımlarından LOSC Lille’e transferi için anlaşma sağlandı. Fenerbahçe ise bu transferden yalnızca sonraki satıştan pay alabilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe, Berke Özer transferinden ne kadar kazanacak? Lille ile anlaşma sağlandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Fransız ekibi LOSC Lille, 40 milyon Euro karşılığında PSG’ye sattığı kalecisi Lucas Chevalier’in yerine Berke Özer’i transfer etmek için harekete geçti. Ertan Süzgün’ün haberine göre Lille, Eyüpspor ve oyuncu tarafıyla tüm şartlarda anlaştı ve sözleşmenin 4 yıllık olacağı belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre ise Eyüpspor ile Lille, 5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, yapılan “ek anlaşma” gereği bu transferden doğrudan bir gelir elde edemeyecek. Ancak Lille’in Berke Özer’i ileride başka bir takıma satması halinde %20 oranında sonraki satıştan pay alacak. Sarı-lacivertlilerin, daha önce sahip olduğu %40’lık sonraki satış payından vazgeçerek, Lille transferine %20’lik pay maddesi eklettiği öğrenildi.

EYÜPSPOR’UN YENİ KALECİ HAMLESİ

Eyüpspor’un, Berke Özer’in ayrılığı sonrası kaleye takviye yapmak istediği ve Brezilya ekibi Bahia’nın file bekçisi Marcos Felipe ile ilgilendiği ifade edildi.

BERKE ÖZER’İN KARİYERİ

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan 25 yaşındaki Berke Özer, kulüp kariyerinde 157 maçta forma giydi ve 43 kez kalesini gole kapattı. Türkiye A Milli Takımı’nda 2 kez görev alan Berke, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 2027 yılına kadar Eyüpspor ile sözleşmesi bulunan genç kaleci, daha önce Belçika’nın Westerlo ve Portekiz’in Portimonense takımlarında da forma giydi. Lille’e transferi gerçekleşirse, kariyerinde üçüncü kez Avrupa’ya adım atmış olacak.

Bu transferin, Berke Özer’in piyasa değerinin altında bir bedelle sonuçlanması bekleniyor. Eğer 5 milyon Euro’ya imza atarsa, Altay Bayındır’ın Manchester United’a 5 milyon Euro karşılığında transferini yakalayarak, Türk futbol tarihinin en pahalı yerli kalecilerinden biri olacak.

Metrobüs ücreti 5 TL’ye düştü! Öğrencilere dev indirim, kimler ücretsiz binecek?Metrobüs ücreti 5 TL’ye düştü! Öğrencilere dev indirim, kimler ücretsiz binecek?Yurt
İBB soruşturmasında flaş gelişmeİBB soruşturmasında flaş gelişmeGündem
fenerbahçe Lille transfer eyüpspor
Günün Manşetleri
Cezaevi görüşmesinde tahliye vaadi ve para iddiası
İBB soruşturmasında flaş gelişme
Tüm Türkiye'de iş bırakma kararı!
Üç kritik başlık! Türkiye yakından takip ediyor...
Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Putin ve Trump, Alaska’da görüşüyor!
Çok Okunanlar
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak?
Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu
İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar! İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar!