Kargo kolileriyle silah ticareti: Yüzlerce tabanca ele geçirildi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki bir kargo firmasında yapılan operasyonda 100 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kargo kolileriyle silah ticareti: Yüzlerce tabanca ele geçirildi
Yayınlanma: Güncellenme:

KARGO ÜZERİNDEN SİLAH TİCARETİ İDDİASI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde silah ve mühimmat ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.

100 TABANCA VE 100 ŞARJÖR BULUNDU

Döşemealtı ilçesindeki bir kargo firmasında yapılan aramada, başka illere gönderilmek üzere hazırlanmış 5 kolide 100 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca şarjörü ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Memur zammı ne kadar olacak? SGK uzmanından 2026-2027 tahminiMemur zammı ne kadar olacak? SGK uzmanından 2026-2027 tahminiEkonomi
Tutuklu Murat Kapki, avukat Birinci ile cezaevindeki görüşmesine dair ifade verdiTutuklu Murat Kapki, avukat Birinci ile cezaevindeki görüşmesine dair ifade verdiGündem
Rusya “istenmeyen örgüt” listesini genişletti: Bir kuruluş daha eklendiRusya “istenmeyen örgüt” listesini genişletti: Bir kuruluş daha eklendiDünya
kargo silah sevkiyatı
Günün Manşetleri
Cezaevi görüşmesinde tahliye vaadi ve para iddiası
İBB soruşturmasında flaş gelişme
Tüm Türkiye'de iş bırakma kararı!
Üç kritik başlık! Türkiye yakından takip ediyor...
Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Putin ve Trump, Alaska’da görüşüyor!
Çok Okunanlar
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak?
İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar! İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar!
Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu