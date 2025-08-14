Kargo kolileriyle silah ticareti: Yüzlerce tabanca ele geçirildi
Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki bir kargo firmasında yapılan operasyonda 100 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Yayınlanma: Güncellenme:
KARGO ÜZERİNDEN SİLAH TİCARETİ İDDİASI
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde silah ve mühimmat ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.
100 TABANCA VE 100 ŞARJÖR BULUNDU
Döşemealtı ilçesindeki bir kargo firmasında yapılan aramada, başka illere gönderilmek üzere hazırlanmış 5 kolide 100 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca şarjörü ele geçirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.