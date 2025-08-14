Kargo kolileriyle silah ticareti: Yüzlerce tabanca ele geçirildi

KARGO ÜZERİNDEN SİLAH TİCARETİ İDDİASI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde silah ve mühimmat ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.

100 TABANCA VE 100 ŞARJÖR BULUNDU

Döşemealtı ilçesindeki bir kargo firmasında yapılan aramada, başka illere gönderilmek üzere hazırlanmış 5 kolide 100 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca şarjörü ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.