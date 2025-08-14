Seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı!

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde 5 işçinin bulunduğu servis midibüsü seyir halindeyken alev aldı. Araç tamamen yanarken, can kaybı yaşanmadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı!
Yayınlanma:

Sakarya’nın Karapürçek ilçesi Hocaköy Mahallesi’nde, Metin B. yönetimindeki 54 S **** plakalı servis midibüsü, seyir halindeyken aniden alev aldı. Midibüste bulunan 5 işçi ve şoför, yangının başladığı an hızla aracı terk ederek yara almadan kurtuldu.

Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Süper Lig’in 3. haftasında 3 maç ertelendi: İşte ertelenen karşılaşmalarSüper Lig’in 3. haftasında 3 maç ertelendi: İşte ertelenen karşılaşmalarSpor
Kargo kolileriyle silah ticareti: Yüzlerce tabanca ele geçirildiKargo kolileriyle silah ticareti: Yüzlerce tabanca ele geçirildiYurt
Metrobüs ücreti 5 TL’ye düştü! Öğrencilere dev indirim, kimler ücretsiz binecek?Metrobüs ücreti 5 TL’ye düştü! Öğrencilere dev indirim, kimler ücretsiz binecek?Yurt
Günün Manşetleri
Cezaevi görüşmesinde tahliye vaadi ve para iddiası
İBB soruşturmasında flaş gelişme
Tüm Türkiye'de iş bırakma kararı!
Üç kritik başlık! Türkiye yakından takip ediyor...
Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Putin ve Trump, Alaska’da görüşüyor!
Çok Okunanlar
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak?
İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar! İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar!
Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu