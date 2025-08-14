Seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı!

Sakarya’nın Karapürçek ilçesi Hocaköy Mahallesi’nde, Metin B. yönetimindeki 54 S **** plakalı servis midibüsü, seyir halindeyken aniden alev aldı. Midibüste bulunan 5 işçi ve şoför, yangının başladığı an hızla aracı terk ederek yara almadan kurtuldu.



Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.