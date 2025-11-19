Dinozor kusmuğunda yeni tür bulundu! 110 milyon yıllık uçan sürüngen keşfedildi

FOSİLLEŞMİŞ KUSMUKTA ŞAŞIRTICI KEŞİF

Brezilya’da paleontologlar, 110 milyon yıl önce yaşamış yeni bir uçan sürüngen türünü gün yüzüne çıkardı. Bilim insanlarını şaşkına çeviren bulgu, alışılmadık bir şekilde fosilleşmiş bir dinozor kusmuğu (regurgitalit) içerisinde bulundu. Yeni türün keşfi, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

YENİ TÜRE “BAKİRİBU WARIDZA” ADI VERİLDİ

Araştırmacılar, bu sıra dışı fosil yığınının içinde iki pterozora ait kemikler ve dört balık iskeleti tespit etti. İncelemenin ardından bu kitlenin, büyük olasılıkla avını sindiremeyen bir dinozor tarafından kusulduğu belirlendi.

Yeni türe, Brezilya’nın Kariri halkının dilinde “tarak ağız” anlamına gelen Bakiribu waridza adı verildi. Bilim insanları, pterozorun çenesindeki ince, sık dizilmiş uzun dişlerin modern balinalardakine benzer bir filtre beslenme mekanizmasına işaret ettiğini söylüyor.

KEMİKLERDE ÇİĞNEME İZLERİ BULUNDU

Araştırma ekibi, kemiklerin kırık yapısının avcı dinozor tarafından çiğneme izleri taşıdığını da tespit etti. Bilim insanları, avcının önce pterozorları ardından balıkları yemiş olabileceğini; daha sonra kemiklerin sindirimi zor olduğu için bu kitlenin kusularak dışarı atıldığını değerlendiriyor.

Olası avcı olarak ise sık sık balıkla beslenen ve zaman zaman pterozor avladığı bilinen bir spinosaurid türü öne çıkıyor. Science dergisinin haberinde de aynı ihtimal destekleniyor.

PTEROZOR EVRİMİNE IŞIK TUTUYOR

Bu keşif, Brezilya’da filtre beslenen ilk pterozor türünün ortaya konması açısından büyük önem taşıyor. Araştırmacılar, bulgunun Kretase dönemindeki ekosistem ilişkilerini, av–avcı döngülerini ve pterozor evrimindeki boşlukları doldurduğunu belirtiyor.

Bilimsel makale, Nature grubuna bağlı Scientific Reports dergisinde yayımlandı.