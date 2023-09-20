Dünya'nın en büyük dinozor fosili bulundu!

Portekiz'in orta kesiminde, 25 metre uzunluğunda devasa bir geç Jura dinozor iskeletinin iskeleti bulundu ve bu iskelet, 2017 yılında Pombal şehrinde bir adamın arka bahçesinde kazara ortaya çıkarıldı. Bölgede çalışan paleontologlar bunun 39 fit (12 metre) gibi muazzam bir yükseklikte, Avrupa'da şimdiye kadar bulunan en büyük dinozor fosili olabilir.

EN BÜYÜK DİNOZOR FOSİLİ

Avrupa'nın şimdiye kadarki en büyük dinozor fosili, son beş yılda yapılan bir dizi kazının ardından "güzel bir şekilde korunmuş örnek" olarak tanımlandı. Gelecek yılın başlarında geri dönme planları var; 150 milyon yıl önce keşfedilen dinozor kemiklerinin koruma özelliklerine bakılırsa, iskeletin diğer kısımları potansiyel olarak yatakta hâlâ mevcut.

Geçtiğimiz hafta İspanyol ve Portekizli arkeologlar, Lizbon Üniversitesi tarafından yapılan basın açıklamasında bu iskeletin bir sauropod olduğunu duyurmuştu. Sauropodlar, uzun, uzun boyunları ve kuyrukları ve kalın, gövde benzeri bacakları olan otçul dört ayaklı dinozorlardır. Sauropodlar, yeryüzünde dolaşan en büyük canlılardan bazıları olarak nitelendirilen geniş ve çeşitli bir gruptur.

Portekiz'deki Lizbon Üniversitesi (Ciências ULisboa) Fen Fakültesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Dr. Malafaia, Yarımadada yaklaşık 145 milyon yıl önce var olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

- Monte Agudo paleontolojik bölgesinde yapılan araştırma, Pombal bölgesinin Geç Jura omurgalılarına ilişkin önemli bir fosil kaydına sahip olduğunu doğruluyor; bu kayıt, son yıllarda İberya'da yaşayan kıtasal faunaların bilgisi için çok önemli olan bol miktarda malzemenin keşfini sağladı.

Portekiz'in dinozor fosilleri açısından özellikle zengin bir bölge olduğu kanıtlandı.

Atalaia'da brachiosaurad kalıntıları bulundu ve bu, 1957'de brachiosaurus atalaiensis alt cinsinin ortaya çıkmasına yol açtı.

Portekiz'de arka bahçede bulunan eksenel iskeletten elde edilen omurlar ve kaburgalar onun bir brachiosaurid olduğunu gösteriyor. Kaburgaların uzunluğu 3 metre (10 feet) gibi muazzam bir uzunluktaydı; bu, Avrupa'da şu ana kadar bulunan en büyük sauropod kaburgalarıdır.

The Insider'ın haberine göre Brachiosaurlar, geç Jura döneminden erken Kretase dönemine kadar, yani 160 milyon ila 66 milyon yıl öncesine kadar dünyada dolaşan bir sauropod dinozor türüdür. Pombal bölgesinin çok verimli bir İber Yarımadası fosil alanı olduğu kanıtlandı ve geç Jura döneminde (163 mya – 145 mya) yarımadada yaşayan çok sayıda faunaya yeni bir ışık tutmaya yardımcı oldu.

Diğer sauropodlarla karşılaştırıldığında, brachiosaurların ön ayakları arka bacaklarına göre daha uzundur, bu da genel oranlar açısından gövdelerinin daha büyük ve hikayelerinin daha kısa olmasını sağlar.

Brachiosaurlar genellikle, sauropodlara ait en sembolik dinozor türü olarak belirgin şekilde gelişmiş ön ayaklarla karakterize edilir. Bunlar arasında Brachiosaurus altithorax ve Giraffatitan brancai'nin yanı sıra Portekiz'in batı bölgesinde bulunan Portekiz Geç Jura türleri Lusotitan atalaiensis bulunmaktadır.

Brachiosaurlar genellikle, sauropodlara ait en sembolik dinozor türü olarak belirgin şekilde gelişmiş ön ayaklarla karakterize edilir. Bunlar arasında Brachiosaurus altithorax ve Giraffatitan brancai'nin yanı sıra Portekiz'in batı bölgesinde bulunan Portekiz Geç Jura türleri Lusotitan atalaiensis bulunmaktadır.

İki büyük yok oluş olayı, büyük dinozorların dünyadaki yaşamına son verdi. İlki 201 milyon yıl önce meydana geldi. Bu da dünyadaki türlerin %80'inin yok olmasına yol açtı. İkinci yok oluş olayı 66 milyon yıl önce gerçekleşti ve dünyadaki türlerin %75'ini yok etti.

İkinci Kretase-Paleojen yok oluş olayı, genel olarak "dinozorların öldüğü gün" olarak bilinir; devasa bir asteroit, günümüz Meksika'sındaki Yucatan Yarımadası'na çarparak 180 kilometre (112 mil) genişliğinde ve 19 kilometre (11,8 mil) bir alan oluşturdu. mil) derin delik. WordsSideKick.com'un raporuna göre bu olay dinozorların 180 milyon yıllık saltanatına son verdi.