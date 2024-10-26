Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı!

Elon Musk tarafından 2002'de kurulan SpaceX, Isaacman'in yanı sıra Polaris Dawn misyonu ekibinden Sarah Gillis, Anna Mennon ve pilot Scott Poteet'in uzay yolculuğunu canlı yayınladı.

Isaacman, uzay yolculuğu için Dragon kapsülünden bir halat yardımıyla uzay boşluğuna çıktı.

Polaris Dawn misyonu kapsamında özel uzay yürüyüşü yapan ilk kişi olan Isaacman'in ilk cümlesi "Bu muhteşem!" oldu.

Ardından SpaceX mühendislerinden Gillis de kapsülden çıkarak uzay yürüyüşünü yaptı.

Daha sonra, SpaceX'in sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, "Polaris Dawn uzay yürüyüşü tamamlandı." denildi.

SpaceX, Polaris Dawn misyonu kapsamında insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşü için Florida'dan Falcon 9 roketini 10 Eylül'de fırlatmıştı.

POLARİS DAWN MİSYONU

Polaris Dawn misyonu ekibinin, "Crew Dragon" isimli kapsülün içerisinde radyasyon kuşağı boyunca yörüngeye girmesi ve en yüksek Dünya yörüngesine ulaşması bekleniyor.

Odak noktasının uzay yürüyüşü olduğu misyon çerçevesinde ekibin bilimsel deneyler de yapması planlanıyor.

Bu arada, SpaceX'in Polaris programı kapsamındaki ilk misyonu Polaris Dawn'ın yanı sıra gelecek dönemde 2 misyonun daha hayata geçmesi hedefleniyor.